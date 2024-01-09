Здоровье 09 января 2024, 17:59 Нутрициолог Гусакова: запрет на употребление мяса собак в Южной Корее — обоснованный шаг с точки зрения здоровья и этики

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Нутрициолог Вероника Гусакова в разговоре с изданием NEWS.ru прокомментировала сообщение о том, что в Южной Корее ввели запрет на употребление мяса собак. По ее словам, это очень обдуманный шаг с точки зрения здоровья и этики.

Специалист предупредила, что собаки могут быть носителями паразитов, таких как эхинококк и трихинеллы, а это влечет развитие серьезных заболеваний.

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«Кроме того, собаки могут переносить бешенство, которое может передаваться через потребление мяса», — подчеркнула Гусакова.