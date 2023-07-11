Здоровье 11 июля 2023, 19:06 Нутрициолог Гусакова рекомендовала есть авокадо и морковь, чтобы получить красивый загар

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Чтобы загар был ровный и красивого цвета, важно не только следить за солнцем и наносить крема, но и скорректировать свой рацион. Об этом «Газете.ru» рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

В частности, она посоветовала есть больше авокадо. Оно делает кожу более увлажненной, предотвращая пересыхание и шелушение кожи. Еще один полезный продукт — это морковка. Благодаря содержащемуся в ней витамину А ускоряется обновление клеток.

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«Брокколи богата витаминами группы А, В, С и Е и природными антиоксидантами. Благодаря этому употребление продукта уменьшает покраснения кожи после загара», — добавила Вероника Гусакова.

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