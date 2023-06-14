Здоровье 14 июня 2023, 19:57 Нутрициолог Гусакова посоветовала отказаться от сои и бобов при дефиците железа

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Если у человека наблюдается дефицит железа, то нужно пересмотреть свой рацион. Об этом Life рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

По ее словам, бобы и соевые продукты противопоказаны при недостатке железа. Потому что они еще больше снижают его уровень. Также веществу мешает усваиваться употребление щавеля, шпината и пшеницы.

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«Усвоение железа тесно связано с наличием некоторых витаминов и микроэлементов. Включайте в рацион продукты, богатые витамином C— ягоды, апельсины, грейпфруты, капусту, красный перец; медью — морепродукты и рыбу; фолиевой кислотой — яйца, зеленые овощи, укроп, баклажаны, помидоры, куриную печень», — подчеркнула нутрициолог.

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