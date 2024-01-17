Здоровье 17 января 2024, 18:47 Нутрициолог Гусакова: омега-3 в рационе предотвратит депрессивные состояния

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Дефицит омега-3 полиненасыщенных жирных кислот часто связан с психическими расстройствами. Добавление этого вещества в рацион станет профилактикой депрессивных состояний, сообщила нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с Life.

По словам специалиста, также омега-3 улучшают общий баланс гормонов, снижают уровень холестерина и защищают организм от сердечно-сосудистых болезней. Кроме того, жирные кислоты помогают бороться с сухостью кожи, помогая клеткам удерживать влагу.

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Наиболее богаты омега-3 жирными кислотами форель, лосось, сельдь, скумбрия, орехи, тыквенные семечки и водоросли, отметила Гусакова.