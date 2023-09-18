18 сентября 2023, 11:24
Нутрициолог Гусакова назвала белковые продукты с овощами лучшим сочетанием для ужина
Вечерний прием пищи должен быть самым легким. Для этого отлично подойдет сочетание белковых продуктов с овощами, сообщила нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, белковая пища поддержит постоянный аминокислотный состав в крови и будет способствовать похудению. Ужинать следует не позднее, чем за два-три часа до отбоя.
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Нутрициолог также посоветовала не есть вечером жирную и жареную пищу, такая еда станет причиной нарушения сна.
Врачи
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