Здоровье 18 сентября 2023, 11:24 Нутрициолог Гусакова назвала белковые продукты с овощами лучшим сочетанием для ужина

Читать 360tv в

Вечерний прием пищи должен быть самым легким. Для этого отлично подойдет сочетание белковых продуктов с овощами, сообщила нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, белковая пища поддержит постоянный аминокислотный состав в крови и будет способствовать похудению. Ужинать следует не позднее, чем за два-три часа до отбоя.

Реклама

Нутрициолог также посоветовала не есть вечером жирную и жареную пищу, такая еда станет причиной нарушения сна.