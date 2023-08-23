Здоровье 23 августа 2023, 17:38 Нутрициолог Гусакова: бананы полезны для людей с артритом и астмой

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В бананах содержится большое количество витаминов и микроэлементов, которые полезны для людей с артритом и астмой. Об этом сообщила нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, фрукт также богат витамином B6, магнием, железом, фосфором и калием. Эти вещества помогают снизить воспаление в организме и улучшить работу иммунной системы.

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При этом бананы достаточно калорийны, поэтому в день не стоит употреблять более двух штук, добавила Гусакова.