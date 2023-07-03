Здоровье 03 июля 2023, 17:20 Нутрициолог Государева посоветовала съесть побольше салата перед порцией шашлыка

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Чтобы избежать тяжести и вздутия живота после посиделок на даче с шашлыками, нужно употребять больше клетчатки. Об этом «Газете.ru» рассказала клинический нутрициолог, руководитель медицинской комиссии специализированного маркетплейса витаминов iTAB Анна Государева.

Она напомнила, что жирное мясо, особенно если речь идет о большом количестве, перегружает пищеварительную систему. В частности, поджелудочную железу и желчный пузырь.

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«Чтобы чувствовать себя легко и не страдать от вздутия и тяжести в животе, можно сначала съесть большую порцию овощного салата с зеленью или набухающую клетчатку в виде добавки, а уже далее перейти к более тяжелой пище. Так вероятность переедания снизится в разы», — сказала Анна Государева.

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