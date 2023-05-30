Здоровье 30 мая 2023, 17:11 Нутрициолог Государева посоветовала пропить перед экзаменами витамины группы В и магний

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Витамины группы В, а также магний способствуют мобилизации мозга, помогая меньше тревожиться перед предстоящими экзаменами. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила клинический нутрициолог Анна Государева.

Она также порекомендовала принимать Омегу-3 и коэнзим Q10, поскольку эти добавки позволяют справиться с нервным напряжением.

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«Коэнзим Q10 производит энергию нашим клеточным электростанциям — митохондриям, что улучшает когнитивные функции», — процитировал сайт kp.ru нутрициолога.

Эффективным средством для снятия напряжения станут ванны с высоким содержанием сульфата магния, добавила Государева.