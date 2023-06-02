Здоровье 02 июня 2023, 16:27 Нутрициолог Генварская: дети предпочитают еду, с которой связаны яркие впечатления

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Зачастую дети отказываются от употребления полезной еды и отдают предпочтение вредному фастфуду. О причинах такого выбора сообщила терапевт, нутрициолог Диана Генварская в эфире радиостанции«Говорит Москва».

По словам специалиста, в основном дети любят ту еду, которая приносит им яркие и положительные эмоции. Также в фастфуд добавляют различные усилители вкуса, что способствует возникновению пищевой зависимости.

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Нутрициолог отметила, что предпочтения детей в еде напрямую зависят от вкусовых привычек их родителей.