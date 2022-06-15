Нутрициолог Ермоленко посоветовала не употреблять кашу на завтрак регулярно

Каша является очень полезным блюдом, однако не стоит употреблять ее каждый день. В противном случае это может спровоцировать набор лишнего веса, а также сахарный диабет. Таким мнением поделилась врач-терапевт, врач семейной практики и нутрициолог Ольга Ермоленко, сообщили «Известия».

Специалист подчеркнула, что каша является источником углеводов. После сна человек испытывает недостаток энергии, а после употребления каши энергии становится в избыточном количестве.

«Получается, что у нас с углеводным завтраком и энергией после сна появляется переизбыток энергии, которую надо тратить. Но многие из нас тратят ее на поход до личного или общественного транспорта и дорогу в офис, и, как итог, переизбыток энергии запасается в жировых депо тела», — пояснила специалист.

Кроме того, обилие углеводов может спровоцировать повышение уровня сахара и инсулина в крови. Подобные скачки инсулина может спровоцировать появление лишнего веса, а также сахарный диабет.