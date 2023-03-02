Здоровье 02 марта 2023, 13:41 Нутрициолог Екатерина Новикова объяснила, как цвет яблок влияет на их свойства Unsplash

Читать 360tv в

Яблоки бывают желтыми, зелеными и красными и, в зависимости от цвета, обладают разными свойствами. Об этом News.ru рассказала нутрициолог Екатерина Новикова.

Она отметила, что зеленые яблоки являются самыми гипоаллергенными, к тому же они содержат наименьшее число калорий. Именно поэтому их разрешают в больницах и добавляют в рацион худеющих.

Реклама

В свою очередь, фрукт красного цвета богат железом, но и более сладкий и калорийный. Поэтому такие яблоки подойдут людям с заболеваниями почек и печени, но противопоказаны диабетикам. Кроме того, они оказывают большую нагрузку на эмаль зубов.

«Они более калорийны по сравнению с зелеными, но при этом железа в таких яблоках гораздо больше. Их рекомендуется употреблять при при сердечно-сосудистых заболеваниях (и для профилактики), болезнях почек и печени», — сказала Екатерина Новикова.

Желтые яблоки богаты пектинами. А это главные борцы с холестерином, также они помогают в выведении шлаков и токсинов. Причем о количестве полезных веществ и микроэлементов в плоде можно судить по цвету: чем ярче кожура, тем их больше.