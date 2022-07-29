Нутрициолог Ефимова рассказала, какие продукты стоит включить в завтрак

Нутрициолог Алена Ефимова рассказала, что питательным и полезным будет тот завтрак, в котором присутствуют белковые и жировые продукты. Об этом она рассказала изданию Ura.ru.

По словам специалиста, такие завтраки способны насытить человека на четыре-пять часов.

«Начнете завтрак с простых углеводов и через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично <…>», — процитировала Pravda.Ru слова Ефимовой.

Специалист посоветовала чередовать несколько видов завтраков. Например, можно готовить глазунью с овощами, авокадо и орехами, затем — куриные котлеты со свежим салатом, любую рыбу с авокадо на цельнозерновом тосте, кашу из цельного зерна с семечками, орехами, ягодами.