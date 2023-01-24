Здоровье 24 января 2023, 11:59 Нутрициолог Ефимова назвала масла, на которых опасно жарить пищу Нутрициолог Алена Ефимова: не стоит жарить пищу на подсолнечном масле freepik

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При приготовлении пищи на плите большинство людей используют масла, которые опасны и вредны для здоровья. Подробнее об этом рассказала нутрициолог Алена Ефимова в разговоре с Pravda.Ru.

По словам специалиста, приготовление еды на подсолнечном и кукурузном масле может навредить организму. В них содержится большое количество канцерогенов и жирной кислоты омега-6, которая при переизбытке может привести к различным воспалениям.

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При выборе подходящего для жарки масла необходимо обращать внимание на температуру, при которой оно начинает дымиться. Именно в этот момент происходит выброс вредных свободных радикалов и выделение токсичных паров. Так, самыми подходящими вариантами для жарки являются масло авокадо и масло ГХИ.

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