Нутрициолог Дробышева рассказала, какие продукты лучше не покупать в супермаркетах

Нутрициолог Анна Дробышева рассказала, какие продукты лучше не покупать в супермаркетах. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным РИА ФАН, она рассказала о вреде пастеризованного молока. В таких продуктах изменен молочный белок, в результате чего часто возникает непереносимость лактозы.

«Рафинированные и дезодорированные масла. Такие масла являются сильнейшим канцерогеном. По своей молекулярной структуре напоминают пластик. Употребление подобных продуктов приводит к атеросклерозу», — добавила Дробышева.

Также лучше не покупать йогурты и каши быстрого приготовления. В первых много сахара, а во вторых отсутствует клетчатка.