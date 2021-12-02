Нутрициолог Дробышева: киви полезно для сосудов и имеет антивозрастные свойства

Нутрициолог Анна Дробышева перечислила полезные свойства киви. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ИА Nation News, киви полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, помогает сохранить молодость и красоту. Также в нем содержится калий, который необходим при беременности.

«Этот фрукт богат витамином С, фолиевой кислотой и витамином В6, поэтому его нужно есть для профилактики авитаминоза. Также киви стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос», — рассказал Дробышева.

По ее словам, киви можно назвать продуктом для сохранения красоты и молодости.

Эксперт отметила, что у него есть и противопоказания: он противопоказан аллергикам и людям с заболеваниями ЖКТ.

Ранее диетолог Людмила Микитюк рассказала, чем полезно какао. В натуральном какао содержатся процианидины и фенолы. Они помогают коже оставаться упругой. При этом меланин предотвращает риск развития раковых заболеваний и защищает кожу от солнца. В какао также содержится никотиновая кислота. Она улучшает состояние волос, а также снижает уровень высокого холестерина.