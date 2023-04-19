Здоровье 19 апреля 2023, 16:06 Нутрициолог Деккер: правильное питание поможет удержать вес после похудения

Читать 360tv в

Добиваясь желаемого результата при похудении, люди зачастую перестают заниматься спортом и начинают заново набирать вес. О том, как его удержать, рассказала нутрициолог Ольга Деккер в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, в этом нелегком деле поможет правильное питание с употреблением низкокалорийной пищи. Также сохранить результат способны регулярные тренировки с соблюдением питьевого режима.

Реклама

Нутрициолог отметила, что поддержание физической формы в тонусе является не краткосрочным процессом, а образом жизни.