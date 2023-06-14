Здоровье 14 июня 2023, 16:41 Нутрициолог Деккер посоветовала россиянам отказаться от позднего ужина ради красивой фигуры

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Употребление пищи незадолго до сна оказывает дополнительную нагрузку на работу пищеварительной системы. Отказ от позднего ужина сохранит здоровье и поддержит физическую форму, сообщила нутрициолог Ольга Деккер в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, также прием пищи поздно вечером может спровоцировать боли в желудке и негативно сказаться на качестве сна. Кроме того, поздний ужин может привести к повышению уровня сахара в крови.

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Как сообщило Utro.ru, для составления сбалансированного рациона на каждый день стоит обратиться за помощью к диетологу.