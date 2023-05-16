Здоровье 16 мая 2023, 15:04 Нутрициолог Деккер объяснила, почему стоит отказаться от кофеина перед сном Нутрициолог Деккер: это позволит снизить риск возникновения расстройств пищеварения

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Нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила, почему стоит снизить употребление продуктов, содержащих кофеин, перед отходом ко сну.

По словам специалиста, продукты, в составе которых есть кофеин, нагружают желудок и увеличивают риск возникновения рефлюкса и других расстройств пищеварения.

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«Я рекомендую поддерживать правильный режим питания и не употреблять большое количество еды и напитков за несколько часов до сна», — процитировал RT слова медика.

Деккер посоветовала отказаться перед сном от алкоголя, жирных и тяжелых блюд.