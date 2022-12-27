Здоровье 27 декабря 2022, 22:23 Нутрициолог Чернышова рассказала об опасности бесконтрольного приема витаминов

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Нутрициолог Надежда Чернышова рекомендовала не допускать бесконтрольного приема витаминов. Об этом сообщило «Радио 1».

«Например, мы увлеклись витамином С, из-за чего организм с помощью других витаминов начинает его выводить. Прием витаминов трудно рассчитать из головы», — уточнила врач.

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Лучше есть свежие продукты, чем витамины в таблетках, уточнил RT. Например, тот же витамин С содержится в квашеной капусте и орехах.

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