Нутрициолог Чернышова рассказала, как нормализовать пониженное давление

Пониженное артериальное давление как правило является следствием малоподвижного образа жизни, передала «Вечерняя Москва». Чтобы повысить давление, нужно больше двигаться и следить за рационом питания, рассказала изданию врач-нутрициолог Надежда Чернышова.

Врач отметила, что специальных продуктов, повышающих артериальное давление, не существует.

«Людям, страдающим гипотонией, необходимо увеличивать уровень физической активности и следить за рационом питания, чтобы избежать снижения давления», — сказала она.

Часто причиной снижения давления становится неполноценное питание и недостаточная калорийность рациона, отметила Чернышова.

«Например, девушки очень сильно хотят похудеть, поэтому начинают ущемлять свой организм в еде, что ведет к снижению артериального давления», — пояснила она.

Помощниками в нормализации давления могут стать такие напитки как чай или кофе, однако полностью наладить его можно только с помощью изменения образа жизни.