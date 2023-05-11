Здоровье 11 мая 2023, 00:20 Нутрициолог Чернышова посоветовала отказаться от фруктов за 4 часа до сна

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Фрукты, даже низкокалорийные, не стоит есть незадолго до сна. Лучше отказаться от них за четыре часа до отхода в кровать. Об этом Pravda.ru рассказала врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

По мнению специалиста, употребление фруктов перед сном плохо влияет на сахарный обмен. Потому что они повышают уровень глюкозы. Кроме того, быть осторожнее с плодовыми нужно тем, кто имеет проблемы с ЖКТ.

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«Если есть гастрит или какие-то воспалительные заболевания кишечного тракта, там вообще свежие фрукты не показаны, а только, например, запеченные. Но это все решается уже сугубо индивидуально», — отметила Чернышова.

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