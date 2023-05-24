Здоровье 24 мая 2023, 18:12 Нутрициолог Чернышова: не стоит придерживаться диет с сильным ограничением калорийности

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В преддверии лета многие люди хотят избавиться от лишнего веса в короткие сроки. О том, как похудеть без вреда для здоровья, рассказала нутрициолог Надежда Чернышова, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, не стоит придерживаться строгих диет с жестким ограничением калорийности, в таких случаях после похудения вес вернется обратно. Питание должно быть богато белковыми продуктами, добавила нутрициолог.

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Как сообщили «Народные новости», лучшей физической активностью для похудения являются бег и езда на велосипеде.