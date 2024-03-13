Здоровье 13 марта 2024, 17:31 Нутрициолог Черная: недостаток белка в рационе может спровоцировать отеки

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Недостаточное потребление белковых продуктов может грозить задержкой жидкости в организме и возникновением отеков. Об этом рассказала нутрициолог Ксения Черная сайту «Страсти».

По словам эксперта, низкий уровень белка в крови не в силах удерживать жидкость в сосудах. Тогда вода начинает скапливаться в тканях, что в свою очередь вызывает излишнюю отечность. Кроме того, возникновение отеков провоцируют сахар и все рафинированные углеводы, сообщил сайт kp.ru.

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«Также отеки возникают при проблемах с почками, так как в этом случае нарушается солевой обмен», — отметила Ксения Черная.