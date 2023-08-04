Здоровье 04 августа 2023, 18:25 Нутрициолог Буторина сообщила, что людям с проблемами ЖКТ стоит воздержаться от употребления черной смородины

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Врач по медицинской профилактике, нутрициолог Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Буторина в разговоре с ИА «Север-Пресс» порекомендовала воздержаться от употребления черной смородины тем людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.

Также есть ягоды не рекомендуется при паркреатите, тромбофлебите, аллергии и индивидуальной непереносимости, добавила специалист.

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При этом она отметила, что черная смородина — это кладезь витаминов и микроэлементов. Он богата органическими кислотами, пектинами и минералами.