Здоровье 03 апреля 2023, 11:53 Нутрициолог Брыкин развенчал известный миф о льняном масле

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Многие считают, что в одной столовой ложке льняного масла содержится суточная потребность организма в омега-3. Такие суждения являются мифом, рассказал спортивный диетолог, нутрициолог Антон Брыкин в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, омега-3 состоит 11 полиненасыщенных жирных кислот, из них только три особо ценны для здоровья человека.

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В результате различных биохимических процессов омеги-3 в организме может оказаться недостаточно и нехватку микроэлемента придется восполнять за счет других источников, добавил нутрициолог.