Здоровье 10 января 2023, 11:20 Нутрициолог Брыкин посоветовал пить больше воды для корректировки веса после праздников

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Спортивный диетолог, нутрициолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин в разговоре с RT рассказал, каким образом можно нормализовать вес после новогодних праздников.

По словам медика, в первую очередь нужно скорректировать питание, а также пить как можно больше воды. Кроме того, как заметил медик, необходимо засыпать до 23:00.

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«Для нормализации веса необходимо использовать природные репаративно-липолитические системы организма, поэтому рекомендую засыпать до 23:00 или как минимум до окончания суток», — сообщил специалист.

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Употребление достаточного количества воды поспособствует избавлению от отеков, заметил Брыкин.