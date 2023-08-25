Здоровье 25 августа 2023, 13:08 Нутрициолог Богданова сообщила, что для упругости кожи лица необходимо есть сливы

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Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщила, что употребление слив поможет вернуть коже лица упругость и тонус.

Как отметила медик, сливы богаты витаминами А и B. В них также много магния, железа, кальция.

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«Употребление слив замедляет процессы старения, то есть окисления клеток. В итоге кожа становится более гладкой и упругой», — добавила специалист.

Если съедать в день около 300 граммов фруктов с низким гликемическим индексом, в том числе слив, это хорошо отразится на цвете лица и упругости кожи, резюмировала Богданова.