Нутрициолог Богданова назвала самые полезные августовские ягоды

Август — месяц, когда поспевает урожай многих ягод. Какие из сезонных ягод самые полезные, в эфире радио Sputnik рассказала врач-нутрициолог Зоя Богданова.

Первое место среди сезонных ягод по пользе занимают черника и голубика. Также полезны черная смородина, малина и крыжовник.

«Черника и голубика — две совершенно невероятные ягоды. Они способствуют детоксикации организма, очищению сосудов, очищению кишечника, прекрасно отражаются на обменных процессах, отчасти они даже улучшают гормональный фон и могут использоваться для профилактики онкологических заболеваний», — рассказала врач.

Малина содержит огромное количество витаминов и обладает антибактериальными свойствами, поэтому полезна при простудах. В черной смородине содержится много витамина С, марганца, серебра, серы и свинца.

«Крыжовник — удивительное мочегонное средство, и если вы склонны к отечности, то крыжовник незаменим. Также хорошо облегчает острые симптомы желудочно-кишечного расстройства, но при язве желудка эта ягода противопоказана. В крыжовнике много пектина, который препятствует оседанию в организме тяжелых металлов и радиоактивных веществ», — заключила врач.