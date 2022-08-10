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    10 августа 2022, 12:40

    Нутрициолог Богданова назвала самые полезные августовские ягоды

    Полина Гребенщикова

    Август — месяц, когда поспевает урожай многих ягод. Какие из сезонных ягод самые полезные, в эфире радио Sputnik рассказала врач-нутрициолог Зоя Богданова.

    Нутрициолог Богданова назвала самые полезные августовские ягоды

    Первое место среди сезонных ягод по пользе занимают черника и голубика. Также полезны черная смородина, малина и крыжовник.

    «Черника и голубика — две совершенно невероятные ягоды. Они способствуют детоксикации организма, очищению сосудов, очищению кишечника, прекрасно отражаются на обменных процессах, отчасти они даже улучшают гормональный фон и могут использоваться для профилактики онкологических заболеваний», — рассказала врач.

    Малина содержит огромное количество витаминов и обладает антибактериальными свойствами, поэтому полезна при простудах. В черной смородине содержится много витамина С, марганца, серебра, серы и свинца.

    «Крыжовник — удивительное мочегонное средство, и если вы склонны к отечности, то крыжовник незаменим. Также хорошо облегчает острые симптомы желудочно-кишечного расстройства, но при язве желудка эта ягода противопоказана. В крыжовнике много пектина, который препятствует оседанию в организме тяжелых металлов и радиоактивных веществ», — заключила врач.