Нутрициолог Белоусова посоветовала не хранить кабачки до весны | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 11:27 Поделиться Telegram

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Viber Нутрициолог Белоусова посоветовала не хранить кабачки до весны

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Кабачок — полезный овощ, но не стоит хранить его до весны. Об этом в беседе с радиостанцией Sputnik сообщила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Медик объяснила, что со временем состав продукта может измениться.

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«Кабачок можно, но все-таки нежелательно хранить до весны, потому что там присутствует фермент аскорбатоксидаза, который разрушает аскорбиновую кислоту, то есть витамин С, в этом овоще. Чем дольше овощ лежит, тем меньше в нем становится аскорбиновой кислоты, которой изначально там достаточно много. Поэтому урожай доедаем где-то до середины зимы», — добавила нутрициолог.

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Лучше всего хранить кабачок при низкой плюсовой температуре и время от времени переворачивать на другой бок.

«Надо смотреть, переворачивать кабачки с бочка на бочок. Если вдруг образовалась вмятина с потемнением, если плод стал мягким, его можно использовать. Но нужно срезать пятнышко достаточно радикально, сантиметра на два вокруг, чтобы бактерии не попали в организм человека. Кроме того, если кабачок полежал и здорово „просел“ в размерах или „похудел“, скорее всего, он будет невкусным и неполезным», — резюмировала Белоусова.

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