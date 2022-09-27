Нутрициолог Батракова посоветовала не сбрасывать лишние килограммы с помощью голодания | 360°

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Нутрициолог Батракова посоветовала не сбрасывать лишние килограммы с помощью голодания

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Голодание как способ избавиться от ненавистных килограммов может повлечь за собой множество метаболических проблем. Об этом «Газете.ru» рассказала нутрициолог и health-коуч Ольга Батракова.

По словам специалиста, из-за голодания также могут нарушиться гормональные процессы в организме.

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«Голодание ради снижения веса чаще всего бессистемное, когда периоды голода и зажора чередуются, что приводит к сбою в работе гормональной системы, расстройству пищевого поведения, нарушению работы пищеварительной системы и набору веса… также это может привести к анорексии», — процитировал слова нутрициолог сайт kp.ru.

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Батракова также порекомендовала не использовать «волшебные» таблетки для похудения. Из-за них случаются проблемы с сердцем.

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