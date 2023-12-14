Здоровье 14 декабря 2023, 15:41 Нутрициолог Башкирова заявила, что радикальные диеты могут спровоцировать гормональный сбой

Читать 360tv в

Радикальные диеты, приводящие к стремительной потере веса, могут провоцировать серьезные пролемы со здоровьем. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на нутрициолога Елену Башкирову.

Она объяснила, что радикальное похудение может вызвать гормональный сбой. Кроме того, диеты, исключающие целые группы продуктов, провоцируют проблемы с кожей и либидо. Страдает также и желудочно-кишечный тракт.

Реклама

«Без продуктов животного происхождения легко уйти в дефициты по белку, а это строительный материал наших мышц. Лишая себя полезных жиров, получаем сухую кожу, проблемы с памятью», — сказала эксперт.

Авторы: