Здоровье 06 сентября 2023, 19:02 Нутрициолог Баян: употребление кимчи поддержит здоровье сердечно-сосудистой системы

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Традиционное корейское блюдо кимчи из пекинской капусты поддержит здоровье сердечно-сосудистой системы и замедлит процессы старения. Об этом сообщила нутрициолог Ольга Баян в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, в продукте содержится большое количество полезных бактерий, которые выступают натуральным пробиотиком. Также пекинская капуста богата витаминами К, В6 и фолиевой кислотой.

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Нутрициолог отметила, что употребление кимчи укрепляет иммунитет и способствует нормальному пищеварению.