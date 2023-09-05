Здоровье 05 сентября 2023, 18:04 Нутрициолог Баян: прогулки избавят от последствий переедания

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Прогулки на свежем воздухе способны избавить от последствий обжорства и переедания. Об этом сообщила эксперт по питанию, нутрициолог Ольга Баян в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, такие состояния зачастую сопровождаются тошнотой и чувством тяжести в желудке. Чтобы избавиться от неприятных симптомов, людям следует прогуляться.

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Если же последствия переедания вызывают дискомфорт, то в таком случае лучше всего провести некоторое время в покое.