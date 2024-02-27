Здоровье 27 февраля 2024, 18:33 Нутрициолог Аветова рассказала, что бананы и зелень считаются главными «помощниками» в работе сердца

Читать 360tv в

Бананы и зелень считаются лидерами по содержанию калия в составе. Ученые выяснили, что если человек употребляет хотя бы один банан в сутки, у него нормализуется работа сосудов, нервной системы и улучшается психоэмоциональное состояние. Об этом Pravda.Ru сообщила врач-косметолог, нутрициолог Тагуи Аветова.

Не менее важную роль в нормализации работы сердца и сосудов играют тыквенные семечки. Как пояснила эксперт, в них имеется большое количество магния, калия и других микроэлементов и минералов.

Реклама

Гипертоникам и сердечникам хорошо включить в свой рацион питания семена подсолнечника и орехи, добавила эксперт.