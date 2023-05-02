02 мая 2023, 12:57
Нутрициолог Арзамасцев сообщил, что свиной шашлык считается самым опасным для здоровья
Самым опасным для здоровья считается пережаренный свиной шашлык, поскольку содержит множество тугоплавных жиров, повышающих уровень холестерина. Об этом в разговоре с изданием «Москва 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Врач объяснил, что черные пятна на пережаренном шашлыке являются разрушенным белком. При попадании такого мяса в желудок человек может заработать воспалительные заболевания, написали «Известия».
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Арзамасцев порекомендовал россиянам покупать шашлык из индейки, курицы или рыбы. Такое мясо, по его словам, считается наиболее безвредным для организма.
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