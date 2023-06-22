Здоровье 22 июня 2023, 15:43 Нутрициолог Арзамасцев рассказал, что слишком большое количество фруктов может навредить печени

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Если есть слишком много фруктов, то это оказывает дополнительную нагрузку на печень и вредит органу. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, все дело во фруктозе. В процессе переваривания она преобразуется в глюкозу, избыток которой и вредит печени.

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«Если фруктоза поступает в избыточном количестве, то будет перерабатываться уже в жиры. И эти жиры могут откладываться в печени», — сказал Арзамасцев.

Как добавило радио «КП», также следует исключить из рациона жирное и мучное, чтобы снизить нагрузку на орган.

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