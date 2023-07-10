Здоровье 10 июля 2023, 15:03 Нутрициолог Арзамасцев посоветовал пожилым людям ежедневно съедать 100 граммов мяса птицы

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Мясо — это идеальный источник белка, поэтому пожилым людям стоит есть его ежедневно. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, лучше делать выбор в пользу мяса птицы. Подойдет курица, индейка или перепелка. Такая еда будет менее тяжелой, чем свинина или говядина. Но злоупотреблять мясом не нужно, иначе можно перегрузить организм. Достаточно 100-120 граммов в день.

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«Белок — это в первую очередь поддержание мышечной ткани. Также известно, что у пожилых людей страдает иммунная система. Белок абсолютно точно будет поддерживать ее работу», — объяснил диетолог.

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