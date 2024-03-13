Здоровье 13 марта 2024, 16:16 Нутрициолог Арзамасцев посоветовал есть бананы для профилактики болезней сердца

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Бананы несут пользу сердечно-сосудистой системе благодаря содержанию в составе большого количества калия и витамина B. Об этому изданию «Москва 24» сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Медик пояснил, что бананы не смогут спасти человека от уже имеющихся проблем с органом, но вот поддержать работу сердца наряду с другими составляющими — вполне.

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«Мышечная ткань нуждается в большом количестве калия. Если он в норме, то мышечная проводимость улучшается, сердцу будет проще работать. Витамины группы B также полезны для него», — процитировали «Известия» нутрициолога.

Людям с лишним весом и сахарным диабетом следует помнить, что бананы содержат много сахара и мало клетчатки.