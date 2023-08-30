Здоровье 30 августа 2023, 12:18 Нутрициолог Арзамасцев посоветовал добавлять в рацион корицу и красный перец, чтобы худеть быстрее

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Есть продукты, которые помогают активизировать обмен веществе и ускорить процесс похудения. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, следует добавлять в рацион красный перец, корицу, лимон, грейпфрут, зеленые яблоки и овощи, богатые клетчаткой. Однако сами по себе эти продукты не работают. То есть, если не прилагать усилий и не следить за питанием, сокращая ежедневное потребление калорий, чуда не произойдет. Поэтому начинать нужно с того, чтобы изменить диету.

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«Но если калорийность рациона будет снижена, то эти продукты все же будут немного способствовать ускорению снижения веса и большему комфорту при похудении», — рассказал Евгений Арзамасцев.

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