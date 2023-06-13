Здоровье 13 июня 2023, 19:19 Нутрициолог Аминова рассказала, что красное мясо и орехи повышают уровень гемоглобина

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В красном мясе и орехах содержится много железа и витамина С, которые способны повысить уровень гемоглобина в крови. Об этом Life рассказала нутрициолог, фитнес-тренер Инна Аминова.

По ее словам, нужно скорректировать свой ежедневный рацион. Причем из мяса лучше выбирать баранину или говядину. Кроме того, нужно разнообразить свои блюда цитрусовыми, клубникой, шиповником, киви, болгарским перцем, брокколи, шпинатом и свеклой.

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«Орехи и семена богаты железом, магнием и другими важными минералами. Кедровые орешки, грецкие орехи, миндаль, семена подсолнечника и тыквы могут быть включены в рацион на каждый день», — подчеркнула Инна Аминова.

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