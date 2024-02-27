Здоровье 27 февраля 2024, 18:17 Нутрициолог Алемайкина рассказала, что соленые и маринованные огурцы могут стать токсичными

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Соленые и маринованные огурцы могут стать токсичными. Чаще всего об опасных бактериях в банках свидетельствуют пузырьки в рассоле и крышка. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог Ольга Алемайкина.

При этом специалист подчеркнула, что выявить бактерию можно лишь в лаборатории.

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«Бактерия никак не проявляется: ни внешне, ни запахом, ни по вкусу. Точно определить наличие токсина помогут лишь лабораторные исследования», — процитировало Utro.ru эксперта.

Для того, чтобы избежать появления в маринаде опасной бактерии, следует тщательнее мыть овощи перед засолкой. Кроме того, не стоит пренебрегать дозировками, указанными в рецептах и стерилизацией банок.