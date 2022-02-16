Нутрициолог Александрова рассказала, что нельзя делать во время утренней зарядки
Нутрициолог Анастасия Александрова рассказала, что утренняя зарядка отлично помогает пробудиться. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным utro.ru, Александрова уточнила, что необходимо соблюдать меры предосторожности.
В первую очередь, нужно следить за состояние организма. Например, при повышенной температуре, простуде, кровотечениях, злокачественных опухолях следует проконсультироваться с врачом.
Также следует заниматься в проветренном помещении и не выбирать тесную, неудобную одежду. Кроме того, важно не переусердствовать с физической нагрузкой и не забывать про разминку.