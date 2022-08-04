Нутрициолог Алехина перечислила продукты, которые помогут избавиться от акне

Нутрициолог Анна Алехина рассказала, что правильно подобранное питание помогает в борьбе с акне. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным РИА ФАН, в рацион следует включить продукты, содержащие селен. Он обладает антиоксидантным и регенерирующим свойствами, что положительно влияет на здоровье кожи.

«Питание, богатое селеном, будет способствовать очищению кожи, защитит ее от преждевременного старения, солнечных ожогов, пигментации и рака», — пояснила Алехина.

Она уточнила, что селен содержат бразильские орехи, морепродукты, цельнозерновой хлеб, яйца, мясо и творог.

Кроме того, предотвратить появление акне помогает цинк. Он полезен даже при дерматите и фурункулезе. Это вещество тоже можно найти в яйцах, а также в тыквенных семенах, говядине, фасоли, овсянке и гречке, рассказала врач.

Не менее важно включить в рацион витамин Е, который, по словам Алехиной, называют «витамином красоты».

«Получить витамин Е можно вместе с подсолнечным и оливковым маслом, семенами подсолнечника, миндалем, авокадо и болгарским перцем», — заключила нутрициолог.