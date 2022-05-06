Нутрициолог Афинская рассказала, о чем может свидетельствовать бледность кожи

Некоторые признаки могут говорить о том, что в организме не хватает железа. Нутрициолог Елизавета Афинская рассказала, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на NVL.

Медик пояснила, что в в первую очередь необходимо обратить внимание на цвет кожи лица, а также состоянии волос. Кроме того, при дефиците железа снижается работоспособность. От подобного состояния чаще страдают женщины, чем мужчины.

Кроме того, при недостатке этого вещества может возникнуть мышечная слабость и синдром беспокойных ног. По словам специалиста, необходимо сдавать анализы каждые полгода.