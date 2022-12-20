20 декабря 2022, 19:35
Nutrients: куркума оказалась самой полезной специей для человека
Куркума является самой полезной приправой. Об этом сообщило издание «ИноСМИ» со ссылкой на Nutrients.
Например, она улучшает микрофлору кишечничка и способствует уменьшению количества опасных бактерий, даже тех, что провоцируют онкологические заболевания, уточнил телеканал «Царьград».
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Также специя эффективна против возрастных изменений кожи и улучшает цвет лица. Кроме того, куркума полезна для людей с псориазом и меланомой.
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