Здоровье 09 апреля 2024, 17:33 Nutrients: дружеская поддержка помогает избежать нервного переедания

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Людям, которые ощущают дружескую поддержку, проще справиться с нервным перееданием, которое нередко возникает на фоне стресса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Nutrients.

Ученые из Юго-Западного университета в Чунцине провели соответствующее исследование и пришли к выводу, что поддержка друзей помогает справиться с тревогой и сложными ситуациями лучше еды. В эксперименте приняли участие 274 человека.

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Как добавили 7Дней, на основе выводов ученых могут разработать новую методику, которая позволит людям бороться с компульсивным перееданием.

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