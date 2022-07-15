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    15 июля 2022, 13:38

    Nutrients: беспорядок дома и вредная еда ухудшают умственные способности детей

    Дарья Морозова

    Ученые из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне выяснили, что беспорядок в доме и неправильное питание негативно влияют на умственное развитие детей. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на журнал Nutrients.

    У таких детей возникают проблемы с концентрацией внимания, контролем, памятью, умениями рассуждать, планировать и принимать решения.

    В исследовании участвовали около 300 детей от полутора до двух лет. Родители или опекуны рассказали об их питании, а также об обстановке дома. Выяснилось, что беспорядок и плохая еда препятствуют развитию когнитивных функций у детей в этом возрасте.

    «Шумная и неорганизованная среда, а также отсутствие рутины могут повлиять на внимание и эмоциональную регуляцию детей, и в будущем они не смогут адекватно реагировать на определенные социальные и эмоциональные ситуации», — рассказала ведущий автор исследования Саманта Ивински.

    Ранее ученые из Швеции и Норвегии выяснили, что ранний прикорм в виде арахиса, пшеницы и яиц снижает риск развития пищевой аллергии у детей в более позднем возрасте.