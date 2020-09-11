Новый Xbox оказался в США дешевле, чем инсулин

Цена бюджетной игровой консоли Xbox Series S оказалась ниже, чем стоимость недельного запаса инсулина для диабетиков в США. Пользователи возмущаются из-за этой несправедливости.

На днях Microsoft сообщила, что новые Xbox поступят в продажу 10 ноября. Консоль с дисковым приводом Xbox Series X будет стоить 499 долларов (37,5 тысячи рублей по действующему курсу), а Xbox Series S без возможности вставить диск с игрой — 299 долларов (22,5 тысячи). Из-за демпинга Microsoft в Sоny задумались о снижении цен на новые PlayStation 5.

При сахарном диабете первого типа больным необходимо ежедневно вводить инсулин. В России и европейских странах его предоставляют бесплатно. В США недельный запас стоит сотни долларов, в зависимости от страховки.

«Xbox нового поколения будет стоить ниже, чем пузырек с инсулином, который поддерживает меня в течение недели — 299 долларов против 324», — написала активистка Лора Марстон, выступающая за снижение цен на инсулин в США.

«Представьте, — добавила она, что вам нужно покупать Xbox каждую неделю до конца своей жизни, просто чтобы выжить. Это моя Америка».

Пользователь Dorian Nichols отметил, что диабетикам приходится тратиться не только на сам препарат, но и на множество дополнительных вещей.

«Многим из нас требуется не только инсулин. Это тест-полоски, иглы, некоторые диабетики также принимают лекарства… Представьте себе покупку нескольких Xbox в неделю до конца своей жизни, чтобы остаться в живых».

Пользователь Carlos Solís возмутился тому, что себестоимость производства инсулина может быть в десять раз ниже, чем цена, по которой его продают.

Alain Xiong написал, что до покупки медицинской страховки месяц приема инсулина обходится ему примерно в 1200 долларов, а в среднем диабетик тратит на инсулин 475 долларов в месяц.