Новый всплеск COVID-19 в России сравнили с двугорбым верблюдом

В России допустили новый виток распространения штамма коронавируса «дельта». В таком случае график заболеваемости станет похож на двугорбого верблюда.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik предположил, что к формированию перекрестного иммунитета «омикрон» и «дельта» не приводят. Инфицирование одним штаммом не защищает от другого.

Если гипотезу подтвердят научными исследованиями, то после спада случаев заражения «омикроном» последует всплеск распространения инфекции из-за «дельты».

«Штамм „омикрон“ немного вытеснил „дельту“ в том плане, что им заражаются чаще. Но „дельта“ до сих пор определяется тестами», — отметил Болибок.

Он спрогнозировал заболеваемость на относительно высоком уровне, пока люди без иммунитета к коронавирусу не заразятся обоими вариантами вируса.

«В начале февраля — пик „омикрона“. Потом должен начаться спад этого варианта. Когда это произойдет, то мы сможем увидеть новый подъем. <…> На графике это будет выглядеть, как двугорбый верблюд», — подчеркнул иммунолог.

По словам врача, один штамм может сразу же смениться другим. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заметила, что темп распространения «омикрона» снизился.