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    30 октября 2020, 12:56

    Новый вид коронавируса из Европы поможет России — вирусолог

    Алена Макаренко

    Новый вид коронавируса 20А.ЕU1, обнаруженный в странах Европы, уже мог добрался до России. Такое предположение сделал российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн, сообщило агентство Ura.ru.

    Судя по скорости его распространения по западным странам, этот вирус очень опасный.

    «Этот вирус, похоже, хорошо размножается, он очень заразный. Я думаю в Россию этот вирус, несомненно, уже завезли. Вирус не спрашивает ни виз, ни разрешений, он проникает легко и быстро», — заявил Альтштейн.

    В Великобритании на новый вид коронавируса приходится 90% заражений, в Испании — 80%. Этим доказывается высокая заразность.

    Распространение 20А.ЕU1 благотворно подействовало бы на Россию, допустил такое развитие событий профессор. Коронавирус становится более мягким. Причем какая-то новая вакцина этому более легкому вирусу не нужна, поскольку его антигенные свойства не меняются. Вирусолог уверен, что эта теория доказывается на примере Европы.

    «Новость о том, что в Европе появился изменившийся коронавирус — замечательная. Ее нужно сопоставить с тем, что в европейских странах весной летальность была порядка 10-15%, а сейчас стала 0,5%», — заявил Альтштейн.

    По его мнению, 20А.ЕU1 — хороший вирус.