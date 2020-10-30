Судя по скорости его распространения по западным странам, этот вирус очень опасный.

«Этот вирус, похоже, хорошо размножается, он очень заразный. Я думаю в Россию этот вирус, несомненно, уже завезли. Вирус не спрашивает ни виз, ни разрешений, он проникает легко и быстро», — заявил Альтштейн.

В Великобритании на новый вид коронавируса приходится 90% заражений, в Испании — 80%. Этим доказывается высокая заразность.

Распространение 20А.ЕU1 благотворно подействовало бы на Россию, допустил такое развитие событий профессор. Коронавирус становится более мягким. Причем какая-то новая вакцина этому более легкому вирусу не нужна, поскольку его антигенные свойства не меняются. Вирусолог уверен, что эта теория доказывается на примере Европы.

«Новость о том, что в Европе появился изменившийся коронавирус — замечательная. Ее нужно сопоставить с тем, что в европейских странах весной летальность была порядка 10-15%, а сейчас стала 0,5%», — заявил Альтштейн.

По его мнению, 20А.ЕU1 — хороший вирус.